Длина прямоугольного бассейна 80 м , ширина 30 м глубина 2 м. какое количество теплот?? получила вода в бассейне при нагревании от 15 градусов до 25

Физика

Длина прямоугольного бассейна 80 м , ширина 30 м глубина 2 м. какое количество теплот?? получила вода в бассейне при нагревании от 15 градусов до 25

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