Длина прямоугольного бассейна 80 м , ширина 30 м глубина 2 м. какое количество теплот?? получила вода в бассейне при нагревании от 15 градусов до 25

Физика
Длина прямоугольного бассейна 80 м , ширина 30 м глубина 2 м. какое количество теплот?? получила вода в бассейне при нагревании от 15 градусов до 25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=80*30*2 м³ q=1000 кг/м³ с=4200 Дж/кгград t1=15C t2=25C Q-? Q=mc(t2-t1) m=Vq Q=Vcq(t2-t1)     Q=80*30*2*1000*4200*10   Дерзай
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