Помогите примерно составить... капец,фотку не грузит

Окружающий мир
Помогите примерно составить... капец,фотку не грузит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месяц / Всего воды за месяц 150 литров На одного члена семьи 5 литров в день Членов семьи (твои члены) На одного человека в месяц 35 литров
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