Пользователь вводил текст с клавиатуры со скоростью 90 знаков в минуту. Какое коли??ество информации будет содержать текст, который он набирал 15 минут (используется компьютерные алфавит).

Информатика

Пользователь вводил текст с клавиатуры со скоростью 90 знаков в минуту. Какое коли??ество информации будет содержать текст, который он набирал 15 минут (используется компьютерные алфавит).

Автор: Гость