Пользователь вводил текст с клавиатуры со скоростью 90 знаков в минуту. Какое коли??ество информации будет содержать текст, который он набирал 15 минут (используется компьютерные алфавит).
Информатика
Пользователь вводил текст с клавиатуры со скоростью 90 знаков в минуту. Какое коли??ество информации будет содержать текст, который он набирал 15 минут (используется компьютерные алфавит).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*15=1350 знаков за 15 минут
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