Помогите решить. Сад занимает площадь 300 кв.м. Пятая площадь занята ягодными куста??и. Сколько квадратных метров занято ягодными кустами

Математика
Помогите решить. Сад занимает площадь 300 кв.м. Пятая площадь занята ягодными куста??и. Сколько квадратных метров занято ягодными кустами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300:5=60(кв.м) - занято ягодными кустами
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