Помогите написать сочинение про кошку 5 предложений на казахского языке

Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение про кошку 5 предложений на казахского языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жануарлардын ишинен маган унайтыны-мысык Неге десениз,мысык оте акылды,суйкимди жануар.Кишкентай кезимде уйде жалгыз калган кезде,ардайым касымнан кетпеитин,сол ушинде корыкпайтынмын.Мысык сонымен катар аркашан кушиктерин тастамай камкор болады.Мысык ешкашан далага тастамау керек
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