Всякая сосна своему бору шумит значение
Литература
Всякая сосна своему бору шумит значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый делает что либо в своих интересах для людей близких ему в каком либо отношении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 - я труба наполняет бак за 6 часов, а 2-я за 8 часов. За сколько часов наполнится бак, если открыть две трубы?
Химия
Вычислите m гексана, который может быть получен при взаимодействии 9,42 г хлорпропа??а с 3,22г натрия
Окружающий мир
Русский язык
Срочно!!! нужно счас!!! подберите фразеологизмы которые будут означать растерянность!заранее спасибо)
Қазақ тiлi