Условная линия которая делит земной шар на северное и южное полушарие называется экватором

Окружающий мир
Условная линия которая делит земной шар на северное и южное полушарие называется экватором
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, условной линией называется экватор
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