Условная линия которая делит земной шар на северное и южное полушарие называется экватором
Окружающий мир
Условная линия которая делит земной шар на северное и южное полушарие называется экватором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, условной линией называется экватор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!! нужно счас!!! подберите фразеологизмы которые будут означать растерянность!заранее спасибо)
Қазақ тiлi
Математика
Решить задачу: из аптеки вышли 5 человек. в ней осталось на 2 человека меньше чем вы??ло. сколько человек осталось в аптеке? слово меньше заменить ...