Уберите лищнее:норманы,варяги,викинги,франки,скандинавы

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Уберите лищнее:норманы,варяги,викинги,франки,скандинавы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варяги , так как они с России вроде как :)
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