1 - я труба наполняет бак за 6 часов, а 2-я за 8 часов. За сколько часов наполнится бак, если открыть две трубы?

Математика

1 - я труба наполняет бак за 6 часов, а 2-я за 8 часов. За сколько часов наполнится бак, если открыть две трубы?

Автор: Гость