1 - я труба наполняет бак за 6 часов, а 2-я за 8 часов. За сколько часов наполнится бак, если открыть две трубы?
Математика
1 - я труба наполняет бак за 6 часов, а 2-я за 8 часов. За сколько часов наполнится бак, если открыть две трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вся работа 1 (единица). Производительность 1-ой трубы: 1/6 Производительность 2-ой трубы: 1/8 Тогда работая вместе: х*(1/6+1/8)=1 х*((8+6)/48)=1 14х=48 х=48/14 х= Ответ: за часа
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