Помогите выписать метафоры олицетворения эпитеты из стиха осень К.Бальмонт
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Помогите выписать метафоры олицетворения эпитеты из стиха осень К.Бальмонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце смеётся,Осень проснётся и заплачет-метафоры Осень- автор сравнивает её с живым существом т.к пишет это слово с большой буквы
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