Что общего и в чём различия между политикой Карла 1 и Филиппа 2 в Испании?

Гость: Гость:

1. стремился к полной государственной ассимиляции всего пиренейского п-ва 2. расширение движения и влияния инквизиции 3. удаление высшего испанского дворянства от власти (усиление власти монарха) внешняя: 1. борьба с мусульманами 2. организация восстания в нидерландах (где он был руководителем антипротестанского движения) 3. неудачная война Испании с Англией (разгром елизаветой великой непобедимой армады испании) 4. колониальная политика 5. дипломатические отношения с Францией (в основном интриги