Что общего и в чём различия между политикой Карла 1 и Филиппа 2 в Испании?

История
Что общего и в чём различия между политикой Карла 1 и Филиппа 2 в Испании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. стремился к полной государственной ассимиляции всего пиренейского п-ва 2. расширение движения и влияния инквизиции 3. удаление высшего испанского дворянства от власти (усиление власти монарха) внешняя: 1. борьба с мусульманами 2. организация восстания в нидерландах (где он был руководителем антипротестанского движения) 3. неудачная война Испании с Англией (разгром елизаветой великой непобедимой армады испании) 4. колониальная политика 5. дипломатические отношения с Францией (в основном интриги
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