Разобрать предложение по составу и написать часть речи каждого члена предложения: Дед с бабушкой давно не видели внука. Мы с другом пойдем в лес за грибами. Два медвежонка весело играли.

Русский язык

Разобрать предложение по составу и написать часть речи каждого члена предложения: Дед с бабушкой давно не видели внука. Мы с другом пойдем в лес за грибами. Два медвежонка весело играли.

Автор: Гость