Разобрать предложение по составу и написать часть речи каждого члена предложения: Дед с бабушкой давно не видели внука. Мы с другом пойдем в лес за грибами. Два медвежонка весело играли.
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Разобрать предложение по составу и написать часть речи каждого члена предложения: Дед с бабушкой давно не видели внука. Мы с другом пойдем в лес за грибами. Два медвежонка весело играли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед(сущ.,Подлеж.) с(предлог) Бабой(Сущ.Доп.) давно(доп.) не видели(сказуемое,глагол) внука(сущ. доп.)
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