Пошаговый алгоритм определения верного написания слов с корнями -твар -твор
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Пошаговый алгоритм определения верного написания слов с корнями -твар -твор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твар-твор в безударном положении пишится буква о.Исключение утварь.
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