Что такое слово?что может обозначать слово 58
Русский язык
Что такое слово?что может обозначать слово 58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сло́во — найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.) і основною функцією якого є позначення, знакова репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або його вираження. 2.два пряме і переносне
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