В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит значение
Литература
В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Типа - "родные стены помогают" !!! это значит ты себя чувствуешь уверенее в знакомой обстановке! воот! =)
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