Какой суффикс у слова ушки
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Какой суффикс у слова ушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уш корень,и окончание,к суффикс
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