Вылез поглядеть на белы свет выпиши существительные и их падежи
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Вылез поглядеть на белы свет выпиши существительные и их падежи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут одно существительное - Свет Поглядеть на (кого? что?) свет. Винительный падеж
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