A (-4;-3) B (4;4) C (-4;3)
Математика
A (-4;-3) B (4;4) C (-4;3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так пойдет? Это не совсем геометрическая запись, получается вот такой треугольник)
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