Напишите программу которая вычисляет сумму всех делителей заданного натурального числа n и находит все нечетные делители этой суммы

Информатика
Напишите программу которая вычисляет сумму всех делителей заданного натурального числа n и находит все нечетные делители этой суммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ух. тоже олимпиада по информатике ?))
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