Напишите программу которая вычисляет сумму всех делителей заданного натурального числа n и находит все нечетные делители этой суммы

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Напишите программу которая вычисляет сумму всех делителей заданного натурального числа n и находит все нечетные делители этой суммы

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