Помогите,примерно хотябы

Окружающий мир
Помогите,примерно хотябы
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Гость:
Ну,это же элементарно! Думайте!
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