Помогите,примерно хотябы
Окружающий мир
Помогите,примерно хотябы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,это же элементарно! Думайте!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Під час нічного полювання риба-крилатка впііймала 12 креветок і 7 крабів. Утекти вд??лося 7 креветкам і 5 крабам. Скільки креветок і крабів залишил...
Математика
Информатика
Напишите программу, которая вычисляет сумму всех делителей заданного натурально??о числа N и находит все нечетные делители этой суммы. Входные д...
Қазақ тiлi