Таблица сообщение о истории какао

Гость: Гость:

Был 1141 год, поехал я со своей экспедицией в джунгли, и там мы нашли дерево, на котором рос шоколад, мы вау, что такое возможно? попытались сорвать как можно больше! И тут подходит к нам местный вождь, который заправляет этим участком джунглей и говорит - Какого хрена вы тут делаете? - Хотим сорвать плоды чудо дерева, а он такой давайте мне дань за него, мы не долго думали убили вождя и все племя, с тех пор свет узнал об какао бобах