Девять сотых км сравнить с девять сотых метра

Гость: Гость:

Всё просто: 9/100=0,09, так как если преобразовать обыкновенную дробь (в данном случае 9/100) в десятичную получится именно 0,09. А чтобы это сделать надо 9:100, либо же на слух можно определить: девять сотых, ноль целых девять сотых. Вот и всё)