Девять сотых км сравнить с девять сотых метра
Математика
Девять сотых км сравнить с девять сотых метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё просто: 9/100=0,09, так как если преобразовать обыкновенную дробь (в данном случае 9/100) в десятичную получится именно 0,09. А чтобы это сделать надо 9:100, либо же на слух можно определить: девять сотых, ноль целых девять сотых. Вот и всё)
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