Подчеркнуть в слове солнышко гласные зуки а в слове приближался согласные звуки
Русский язык
Подчеркнуть в слове солнышко гласные зуки а в слове приближался согласные звуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнышко (о, ы, о)Приближался (п, р, б, л, ж, ,л, с)
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