Помогите з блиц турниром

Гость: Гость:

1. Один пакет - a кг, другой a:4, первый больше другого на: a-a:4=(4a-a)/4=3a/4 2. За один год Вадим прополол b:4 грядок, а Денис - c:4. Продуктивность Вадима больше продуктивности Дениса в: b/4:c/4=b/4*4/c=b/c 3. В первом куске y м ткани, во втором y+8 м ткани, а в третьем: x-y-y-8=x-2y-8 4. Первый день - d км, второй день - 2d км, третий день - 2d-40, всего: d+2d+2d-40=5d-40