Прочитайте подберите к каждому слову однокоренное слово противоположное по смыс??у
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Прочитайте подберите к каждому слову однокоренное слово противоположное по смыс??у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разгибать - сгибать, выбежать - закрывать, отгадать - ввозить - приехать - выйграть - зацветать
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