Напишите концовку дубровский буквально 5-7 предложений не больше

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Дубровский. Продолжение. Прошло долгих десять лет, с того времени, как исчез Владимир. Все, кроме Маши, забыли о его существовании. Маша каждый день вспоминала Владимира и часто приходила на то место, где они встречались. На одном из балов Маше представили князя Виктора Гаврилова. При виде Виктора у Маши бешено забилось сердце. Она не понимала, почему этот, с большой бородой и усами, человек вызвал у нее такие эмоции. Князь был новым владельцем Кистеневки. Говорили, что приехавший в Кистеневку Гаврилов имел большие деньги, но не смотря на это щедро и по доброму относился к простым людям. После первого знакомства Маша встречала князя на каждом приеме. Они очень подружились. Машу все больше тянуло к Гаврилову. Жизнь ее протекало очень уныло. Девушка так и не полюбила Верейского, которых к тому времени превратился в жестокого человека и незаконно завладел поместьем Троекурова, упрятав Машино отца в дом для безумных. Однажды, в беседе с Виктором, Маша рассказала о своей нелегкой судьбе, о жизни с нелюбимым человеком и о том, как когда-то, чтобы спасти любимого человека, ей пришлось отказаться от него. Услышав всю историю Гаврилов понял, что Маша не предавала его и не мог уже сдерживать себя. Он крепко сжал Машины руки и прошептал: «Я не тот за кого меня принимают, я Дубровский». От этих слов глаза Маши засветились счастьем. Но что, же ей делать теперь, ведь Верейский её никогда не отпустит. Дубровский просил ее немного подождать, так как скоро все решится. Через неделю в Покровское нагрянули полицейские. Верейский был арестован за мошенничество, а имение возвращено настоящим хозяевам. Дубровский уже не скрывал того, кто он. Через три месяца Маша и Владимир обвенчались. С тех пор прошло много времени, но люди помнят об этой истории любви и рассказывают о ней своим потомкам.