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Решить уравнение 114*х=576
Математика
Решить уравнение 114*х=576
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=576/114 х=5, 1/19 1/19 - записать дробью
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