Периметр прямоугольника 48 дм..Его ширина составляет 1\2 часть его длины.Найти длины сторон этого прямоугольника.решение без х

Гость: Гость:

Если ширина у нас равна 1/2 длины, значит 2 ширины у нас будут 1/2*2=1 длина, из этого получается, что можно найти длину,2 длины( стороны прямоугольника)+ 1 длина (2 ширины)= 3 длины, значит 48:3=16(дм)-длина прямоугольника, теперь находим ширину, 16*1/2=8(дм) ширина прямоугольника, больше решений я не знаю без х.