Периметр прямоугольника 48 дм..Его ширина составляет 1\2 часть его длины.Найти длины сторон этого прямоугольника.решение без х

Математика
Периметр прямоугольника 48 дм..Его ширина составляет 1\2 часть его длины.Найти длины сторон этого прямоугольника.решение без х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ширина у нас равна 1/2 длины, значит 2 ширины у нас будут 1/2*2=1 длина, из этого получается, что можно найти длину,2 длины( стороны прямоугольника)+ 1 длина (2 ширины)= 3 длины, значит 48:3=16(дм)-длина прямоугольника, теперь находим ширину, 16*1/2=8(дм) ширина прямоугольника, больше решений я не знаю без х.
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