Разноуровневые задания 2класс страница 24 задание 3

Обществознание
Разноуровневые задания 2класс страница 24 задание 3
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Гость:
Ты хотя бы фоту отправил бы!А то как я тебе учебник найду.
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