Можно ли утверждать, что удельная теплота парообразования прямо пропорциональна количеству поглощённой теплоты и обратно пропорциональна массе жидкости? Почему?
Физика
Можно ли утверждать, что удельная теплота парообразования прямо пропорциональна количеству поглощённой теплоты и обратно пропорциональна массе жидкости? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет! Потому что в такой трактовке не упоминается о САМОМ ВЕЩЕСТВЕ. Удельная теплота парообразования является ПОСТОЯННОЙ величиной для конкретного вещества...
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