Решить задачу по физике поезд двигался равномерно со скоростью 54 км\ч входит в туннель 300м за какое время он пройдет этот туннель.
Физика
Решить задачу по физике поезд двигался равномерно со скоростью 54 км\ч входит в туннель 300м за какое время он пройдет этот туннель.
Ответ(ы) на вопрос:
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300 м=0,3 км 0,3/54=0.00556 часов=0,3336 минут=20,016 секунд
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