Решить задачу по физике поезд двигался равномерно со скоростью 54 км\ч входит в туннель 300м за какое время он пройдет этот туннель.

Физика

Решить задачу по физике поезд двигался равномерно со скоростью 54 км\ч входит в туннель 300м за какое время он пройдет этот туннель.

Автор: Гость