Подставь число. и вычисли значение выражения. 750×a-4387 при a=7; при a=70, при a=700

Математика
Подставь число. и вычисли значение выражения. 750×a-4387 при a=7; при a=70, при a=700
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