Доклад на тему от первого лица как проводит день фараон

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Повседневная жизнь правителя Египта была трудной и изнурительной. Все часы строго расписывались для выполнения различных обязанностей. Некоторые ритуалы повторялись без изменения каждый день.Прислуживало фараону, как богу, особое братство жрецов. Они совершали ритуал одевания царя, когда солнце поднималось над горизонтом. После утреннего туалета правитель Египта приносил жертвы богам, слушал молитвы.Затем начиналась работа: чтение донесений, отчетов о хозяйственной жизни страны, знакомство с важнейшими дипломатическими посланиями и составление ответов. Много времени у фараона отнимали поездки по стране. Посещая разные места своего государства, фараон давал указания о строительстве новых храмов и восстановлении пришедших в упадок. По его приказанию устанавливались священные статуи с изображениями богов, украшались алтари, делались щедрые подарки храмам. Фараон являлся верховным жрецом. Он должен был выражать богам свою признательность и послушание, так как от этого зависело процветание страны. Царь Египта присутствовал на всех священных праздниках.Время фараона распределялось между приемами, судебными заседаниями, прогулками и развлечениями. Одним из развлечений фараона являлась охота на диких зверей. В жизни правителя Древнего Египта важное место занимали военные походы. Царевича готовили к ним с самого раннего возраста. Будущего фараона воспитывали так, чтобы он стал сильным и ловким, поэтому с детства его обучали бегу, стрельбе из лука, верховой езде и другим видам спорта. Понимая, что военные походы это большое испытание, фараоны учили своих наследников преодолевать усталость и не отступать перед трудностями. Поэтому неудивителен тот факт, что многие из них к восемнадцати годам становились настоящими атлетами. Обычай требовал, чтобы фараон и его наследник были лучшими не на словах, а на деле.