Помогите с решением!( Сколько нуклеотидов с тимином содержит молекула ДНК, если к??личество нуклеотидов с аденином составляет 22,5% от общего числа?
Биология
Помогите с решением!( Сколько нуклеотидов с тимином содержит молекула ДНК, если к??личество нуклеотидов с аденином составляет 22,5% от общего числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
согласно тому что тимин комплементарен аденину, то количество нуклеотидов тимина будет составлять такое же как и у аденина то есть 22,5%
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