Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?
Математика
Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х5=25точек. Это же так просто. Легкотня, но обращайся если понадобиться!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык