Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?

Математика
Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х5=25точек. Это же так просто. Легкотня, но обращайся если понадобиться!
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