Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?

Математика

Девочка Маша нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Василий нарисовал па??аллельную прямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?

Автор: Гость