Девочка собрала 56 ягодинок,а мальчик 43. во сколько раз девочка собрала ягодинок больше мальчика?
Математика
Девочка собрала 56 ягодинок,а мальчик 43. во сколько раз девочка собрала ягодинок больше мальчика?
Ответ(ы):
Гость:
56-43=13(раз) Ответ: в 13 раз девочка собрала больше ягод чем мальчик.
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