Девочка собрала 56 ягодинок,а мальчик 43. во сколько раз девочка собрала ягодинок больше мальчика?

Математика

Девочка собрала 56 ягодинок,а мальчик 43. во сколько раз девочка собрала ягодинок больше мальчика?

Автор: Гость