Амурский тигр доклад для 3 класса

Биология
Амурский тигр доклад для 3 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 конце XIX века ежегодно добывали до 100 зверей, а в 1912 году — около 60 
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