Определите удельное сопротивление провода подводяшего ток в забой скважины на глубине 1800м если площадь поперечного сечения 6,2 мм в квадрате.общее сопротивление провода 4,7Ом.

Физика

Определите удельное сопротивление провода подводяшего ток в забой скважины на глубине 1800м если площадь поперечного сечения 6,2 мм в квадрате.общее сопротивление провода 4,7Ом.

Автор: Гость