Определите удельное сопротивление провода подводяшего ток в забой скважины на глубине 1800м если площадь поперечного сечения 6,2 мм в квадрате.общее сопротивление провода 4,7Ом.
Физика
Определите удельное сопротивление провода подводяшего ток в забой скважины на глубине 1800м если площадь поперечного сечения 6,2 мм в квадрате.общее сопротивление провода 4,7Ом.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: R=4,7 Ом,L=1800 м,S=6,2 мм2=6,2*10^-6 м2; R=pL /S; p=RS/L= 4,7*6,2*10^-6/18*10^2=1,62*10^-8 Ом*м
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Определите удельное сопротивление провода подводяшего ток в забой скважины на глубине 1800м если площадь поперечного сечения 6,2 мм в квадрате.о...