Пж решите уравнение 5x(x-3)во 2 степени -5(x-1)В 3 степени +15(x+2)(x-2)=5
Алгебра
Пж решите уравнение 5x(x-3)во 2 степени -5(x-1)В 3 степени +15(x+2)(x-2)=5
Ответ(ы):
Гость:
+15(x+2)(x-2)=5 5x(-9)-5(-1)+15(-4)=5 5x³-45x-5x³-5+15x²-60=5 5x³-45x-5x³+15x²=5+5+60 -45x+15x²=70
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