Укажите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству: -5,8lt;хlt;5,6 Варианты ответов: 1)-6 2)5 3)-5 4)-4
Математика
Укажите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству: -5,8lt;хlt;5,6 Варианты ответов: 1)-6 2)5 3)-5 4)-4
Ответ(ы):
Гость:
Целые чичла лежащие в интервале -5,8<х<5,6 -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 наименьшее из этих чисел -5 Ответе: 3) -5
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