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(3 1/8+1 3/4)х=2 1/4
Математика
(3 1/8+1 3/4)х=2 1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(31/8 + 26/8)х = 42/8 57/8 х=42/8 х = 42/8 ÷ 57/8 х= 42/8 • 8/57 х= 42/57=14/19
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