Найти подбором корни уравнения х в квадрате-6х+8=0
Алгебра
Найти подбором корни уравнения х в квадрате-6х+8=0
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х = 0 Пусть х = 1 Пусть х = 2 x1=2 - первый корень Найдем второй 2*х2 = 8 х2 = 4 Или точно так же как показано выше подставляем 3, а затем 4 в место Х
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