Найти подбором корни уравнения х в квадрате-6х+8=0

Алгебра
Найти подбором корни уравнения х в квадрате-6х+8=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х = 0 Пусть х = 1 Пусть х = 2 x1=2 - первый корень Найдем второй 2*х2 = 8 х2 = 4 Или  точно так же как показано выше подставляем 3, а затем 4 в место Х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти подбором корни уравнения х в квадрате-6х+8=0
Ответить
Математика
6 задание помогите заранее спасибо)
Ответить
Математика
6 задание помогите заранее спасибо)
Ответить
Математика
Задано выражение 1+2+3+4+5+6+7+8+9 вычисли его значение в этом выражении измени один знак действия так, что бы выражения стало равно 100
Ответить
Математика
Задано выражение 1+2+3+4+5+6+7+8+9 вычисли его значение в этом выражении измени один знак действия так, что бы выражения стало равно 100
Ответить