6 задание помогите заранее спасибо)
Математика
6 задание помогите заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
В ящике с надписью огурцы будут семена ромашек,в ящике с надписью цветы будут семена огурцов , в ящике с надписью ромашки будут семена цветов.
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