Помогите срочно!!!!очень надо!!!как решить???надо найти значение выражения.

Алгебра
Помогите срочно!!!!очень надо!!!как решить???надо найти значение выражения.
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Помогите срочно!!!!очень надо!!!как решить???надо найти значение выражения.
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