Глаголы записать в неопределенной форме шебечет стрекочет звенит трещит г??емит указать лицо и число данных глаголав. Подобрать к ним синонимы и написать в томже лице и числе улыбаемся торопитесь шагаешь сохраняю ...

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Глаголы записать в неопределенной форме шебечет стрекочет звенит трещит г??емит указать лицо и число данных глаголав. Подобрать к ним синонимы и написать в томже лице и числе улыбаемся торопитесь шагаешь сохраняю скрывает смотрите сердишь барабаят

Автор: Гость