Глаголы записать в неопределенной форме шебечет стрекочет звенит трещит г??емит указать лицо и число данных глаголав. Подобрать к ним синонимы и написать в томже лице и числе улыбаемся торопитесь шагаешь сохраняю ...
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Глаголы записать в неопределенной форме шебечет стрекочет звенит трещит г??емит указать лицо и число данных глаголав. Подобрать к ним синонимы и написать в томже лице и числе улыбаемся торопитесь шагаешь сохраняю скрывает смотрите сердишь барабаят
Ответ(ы):
Гость:
Щебетать, стрекотать, звенеть, трещать, греметь. Дальше не знаю
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Глаголы записать в неопределенной форме шебечет стрекочет звенит трещит г??емит указать лицо и число данных глаголав. Подобрать к ним...
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