Эпитеты в стихотворение Некрасова „ Соловьи"
Литература
Эпитеты в стихотворение Некрасова „ Соловьи"
Ответ(ы):
Гость:
Девицы красные. Залётные гости.
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