Эпитеты в стихотворение Некрасова „ Соловьи"

Литература
Эпитеты в стихотворение Некрасова „ Соловьи"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девицы красные. Залётные гости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Эпитеты в стихотворение Некрасова „ Соловьи"
Ответить
География
Сделайте,пожалуйста,таблицу на тему: Природные ресурсы Русской равнины, т.е. : 1)Вид ресурса 2)Его оценка 3)Негативные последствия использова...
Ответить
География
Сделайте,пожалуйста,таблицу на тему: Природные ресурсы Русской равнины, т.е. : 1)Вид ресурса 2)Его оценка 3)Негативные последствия использова...
Ответить
Русский язык
Что значит повелительная форма глагола?
Ответить
Русский язык
Что значит повелительная форма глагола?
Ответить