Что значит повелительная форма глагола?

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Что значит повелительная форма глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примеры только помню! Стой, беги, отвали, дай, подай, принеси, отнеси!
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Что значит повелительная форма глагола?
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