Запишите существительное ТОРТ в именительном падеже и во множественном числе, за??ишите глагол ВЫЗДОРОВЕТЬ в первом лице в единственном числе будущего времени.

Русский язык
Запишите существительное ТОРТ в именительном падеже и во множественном числе, за??ишите глагол ВЫЗДОРОВЕТЬ в первом лице в единственном числе будущего времени.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Торт-Торты.Выздороветь - Выздоровлю
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