Запишите существительное ТОРТ в именительном падеже и во множественном числе, за??ишите глагол ВЫЗДОРОВЕТЬ в первом лице в единственном числе будущего времени.

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Запишите существительное ТОРТ в именительном падеже и во множественном числе, за??ишите глагол ВЫЗДОРОВЕТЬ в первом лице в единственном числе будущего времени.

Автор: Гость