Для установки забора строители должны поставить в ряд 15 столбов.Сколько деревянн??х щитов потребуется для этого забора,если между любыми соседними столбами устанавливают один щит?

Математика
Для установки забора строители должны поставить в ряд 15 столбов.Сколько деревянн??х щитов потребуется для этого забора,если между любыми соседними столбами устанавливают один щит?
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Для установки забора строители должны поставить в ряд 15 столбов.Сколько деревянн??х щитов потребуется для этого забора,если между любыми соседними...
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