Для установки забора строители должны поставить в ряд 15 столбов.Сколько деревянн??х щитов потребуется для этого забора,если между любыми соседними столбами устанавливают один щит?

Математика

Для установки забора строители должны поставить в ряд 15 столбов.Сколько деревянн??х щитов потребуется для этого забора,если между любыми соседними столбами устанавливают один щит?

Автор: Гость