Предмет Основы светской этики. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ! Что написать в сочинении ??а тему Как мне стать лучше?
Другие предметы
Предмет Основы светской этики. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ! Что написать в сочинении ??а тему Как мне стать лучше?
Ответ(ы):
Гость:
Напиши какие нибудь хорошие и полезные поступки, которые бы ты смог совершить.
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Предмет Основы светской этики. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ! Что написать в сочинении ??а тему Как мне стать лучше?
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